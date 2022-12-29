СМИ: на территории Белоруссии упала украинская ракета

Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Белоруссии. Об этом сообщает «БелТА».

По информации издания, о происшествии сразу же доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.

Фото: kremlin.ru

Сейчас рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию страны, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии, отмечает издание.

Отметим, что похожий инцидент произошел 15 ноября в Польше. Тогда местные СМИ сообщили, что на территорию страны упали две ракеты, от чего погибли два человека. Позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что, скорее всего, ракеты были украинскими.

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Айрат Назипов