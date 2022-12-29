Сеть дискаунтеров «Чижик» в Казани может запустить доставку

Сеть дискаунтеров «Чижик» в Казани может запустить доставку — в настоящее время федеральный ретейлер ищет руководителя отдела доставки в столице Татарстана, выяснило «Реальное время».



Ретейлеру нужен сотрудник с высшим или средним специальным образованием с опытом работы от 3 до 6 лет. У него должен быть опыт внедрения программ маршрутизации (TMS-систем) и опыт работы в маршрутизации доставки автомобильным транспортом не менее 5 лет; опыт руководства людьми и взаимодействия с поставщиками.

Обязанностями руководителя отдела станут контроль, корректировка и анализ маршрутизации; работа с TMS-системой; управление тактической моделью построения маршрутов; аудит и анализ существующей системы бизнес процессов и их оптимизация; увеличение эффективности транспортной логистики и уменьшение затрат на нее; контроль подачи транспорта, погрузки, выгрузки и перевозки грузов; подготовка отчетов; разработка мотивации менеджеров по доставке и сервису; выстраивание эффективного и командного взаимодействия со смежными подразделениями компании.

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Новая сеть жестких дискаунтеров крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») зашла на рынок в 2020 году в Москве. Число точек в России по состоянию на конец 2021 года достигло 72. В феврале 2022-го «Чижик» запустил доставку в Москве.

В ближайшее время X5 Retail Group планирует зайти с проектом и в Татарстан. В самой сети не рассказывают о планах до открытия. Однако, как выясняло «Реальное время», сеть уже присматривалась к столице Татарстана и искала помещения в аренду.

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Маргарита Головатенко