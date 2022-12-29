В Казани восстановят интерьеры и утраченные элементы зданий Театрального училища

Комплекс дворянской Александро-Чемесовской богадельни, в котором сейчас располагается Казанское театральное училище, готовят к реставрации — эксперты обследовали здания учебного заведения и подготовили ряд рекомендаций, как восстановить исторический памятник. Комплекс состоит из двух строений общей площадью 1 337 кв. м, расположенных одно за другим по улице Гоголя. Подробнее о том, как восстановят фасады, старинные интерьеры и утраченные элементы в училище, — в материале «Реального времени».

Как обновят облик Театрального училища



Проект восстановления зданий Казанского театрального училища прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс дворянской Александро-Чемесовской богадельни» поставили на государственную охрану в качестве памятника архитектуры еще в 1993 году. В эти дни эксперты уточнили, как здание будут реставрировать.

Главная задача — сохранить исторический облик комплекса зданий Александро-Чемесовской богадельни, восстановить утраченные в советское время элементы декора и интерьеров. С этой целью были проведены историко-архивные изыскания и натурные исследования. Кроме того, здания больше адаптируют под современные функции.

Фасадам училища вернут первоначальный вид: планируется реставрация кладки стен, перекладка аварийных участков, вычинка кирпича, восстановление швов и докомпоновка кирпича, реставрация оштукатуренных поверхностей, тянутых и лепных элементов фасадов.

В первом двухэтажном корпусе, который фасадом выходит на ул. Гоголя, планируется восстановить утраченные элементы венчающей части подлинного кованого навеса над главным входом здания. Для этого будут подбираться аналоги, близкие по времени и стилю.

С северного фасада здания сохранилась историческая металлическая лестница на кровлю перехода между двумя зданиями. С кровли перехода на кровлю основного здания ведет лестница. Однако на кровлю здания бывшей церкви прохода нет и попасть туда невозможно, поэтому здесь также воссоздадут лестницу и обустроят коридор, который будет вести на кровлю и в чердачное пространство церкви. На главном фасаде здания первого корпуса разрушен центральный венчающий аттик — принято решение восстановить его по историческим и стилистическим аналогам. В архивных документах удалось найти печать рода Чемесовых, которая изображена на аттике.

Фото: Oleg, kazan-photo.ru

Что касается второго корпуса, который основным фасадом выходит на ул. Щапова, здесь также планируют восстановить утраченные элементы венчающей части подлинного кованого навеса над главным входом здания. В советское время крыльцо главного входа в здание было облицовано. Теперь же планируется вернуть ему первоначальный вид: понизить уровень земли до исторической отметки и отреставрировать крыльцо с мозаичными ступенями.

В ходе исследования выяснилось, что на южном фасаде второго корпуса когда-то была дверь, которую позднее переделали в окно. В створе дверного проема с двух сторон найдены следы разобранной кирпичной кладки. Согласно проекту этот дверной проем планируют раскрыть.

Также в советские годы по предписанию пожарных служб с западной стороны здания был построен дополнительный выход из подвала. Он сделан из кирпича, так же как и ступени, на поверхность выходит деревянная постройка с дверью и односкатной крышей. Вся эта конструкция сильно искажает фасад здания, поэтому было принято решение его переделать. По проекту предусматривается ремонт кирпичной части стен и ступеней, полный демонтаж деревянной надземной части и устройство вместо неметаллической конструкции с двускатной кровлей, которая будет располагаться ниже по высоте старой постройки. Все эти работы позволят раскрыть декор фасада. Кроме того, планируется поменять старую металлическую пожарную лестницу, которая также была возведена в советское время, на новую, соответствующую современным нормам.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

После реставрации — только подлинники

Еще одна особенность реставрационных работ — это замена пластиковых окон. Вместо них появятся окна с исторической расстекловкой, будут восстановлены подлинные внутренние окна. Собираются отреставрировать и подлинные двери, сохранившиеся в здании, а новые предполагается изготовить из твердых пород дерева с фурнитурой из литой латуни.

Отдельное внимание уделяется реставрации интерьера здания. В его рамках будет восстановлена сохранившаяся лепнина в помещениях здания; парадная чугунная лестница с чугунным ограждением и деревянными перилами в первом корпусе. Также отреставрируют парадную белокаменную лестницу с чугунным ограждением и деревянными перилами во втором корпусе, служебные белокаменные лестницы с белокаменными площадками и деревянным ограждением, деревянные лестницы, ведущие на чердак. Кроме того, будет заново построена лестница на второй этаж в одном из зданий. По словам старожилов, она была утрачена в советское время. Ограждение лестницы будет восстанавливаться по историческим аналогам.

Историческому облику зданий будет соответствовать все, вплоть до цвета. Колористические решения приняты на основании натурных исследований. Фасады двухцветные: красно-кирпичные плоскости сочетаются со светлыми деталями. Столярные заполнения: окна и двери темно-коричневые. Кованые исторические навесы красятся в темно-серый цвет. Цвет кровли — оцинкованное железо.

Частью исторического облика Казани конца XIX в. и архитектурно-исторического ландшафта города являются не только сами здания, но и ограда вокруг них, и даже высаженные перед комплексом деревья. Оба здания с оградой образуют ансамбль со своей дворовой территорией. Проектом предлагается выполнить реставрацию кирпичной и кованой ограды, изготовление и установку новой кованой калитки, реставрацию ворот, мощение тротуарной плиткой, имитирующей натуральный камень, озеленение и пр.



От богадельни до кузницы актеров

Александро-Чемесовская богадельня была возведена в Казани по завещанию помещицы Александры Николаевны Чемесовой (1786 — 1881), урожденной Лазаревой, жены коллежского асессора, помещика Николая Ивановича Чемесова. Помещица владела имением в Нижегородской губернии и селом в Чебоксарском уезде Казанской губернии. После смерти мужа и на исходе своей жизни помещица оставила в наследство Казанскому губернскому предводителю дворянства капитал в 35 тысяч рублей для создания и обустройства богадельни для дворянок.

Дочь Чемесовой, баронесса Александра Николаевна Жомини, исполнила волю матери и организовала работы по возведению богадельни. Для этих целей на углу улиц Поперечно-Лядской (ныне ул. Гоголя) и Старо-Горшечной (ныне ул. Щапова) был приобретен участок земли. Помимо приюта для пожилых дворянок, богадельня содержала церковь и корпус для тяжелобольных женщин всех сословий.

Комплекс достроили к 1895 году. Он был возведен по проекту архитектора Льва Казимировича Хрщоновича (1838—1908) и состоит из двух зданий. Первое — приют для обездоленных дворянок с церковью. Второе — убежище для неизлечимо больных женщин.

Фото: Oleg, kazan-photo.ru

В советское время здания занимал интернат для престарелых. С 1965 года, со строительством Дома актера в непосредственной близости по улице Щапова, комплекс зданий бывшей Александро-Чемесовской богадельни перешел в ведение Казанского театрального училища. В настоящее время здания по-прежнему занимает это учебное заведение.