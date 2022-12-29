В Казани восстановят интерьеры и утраченные элементы зданий Театрального училища
Комплекс дворянской Александро-Чемесовской богадельни, в котором сейчас располагается Казанское театральное училище, готовят к реставрации — эксперты обследовали здания учебного заведения и подготовили ряд рекомендаций, как восстановить исторический памятник. Комплекс состоит из двух строений общей площадью 1 337 кв. м, расположенных одно за другим по улице Гоголя. Подробнее о том, как восстановят фасады, старинные интерьеры и утраченные элементы в училище, — в материале «Реального времени».
Как обновят облик Театрального училища
Проект восстановления зданий Казанского театрального училища прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс дворянской Александро-Чемесовской богадельни» поставили на государственную охрану в качестве памятника архитектуры еще в 1993 году. В эти дни эксперты уточнили, как здание будут реставрировать.
Главная задача — сохранить исторический облик комплекса зданий Александро-Чемесовской богадельни, восстановить утраченные в советское время элементы декора и интерьеров. С этой целью были проведены историко-архивные изыскания и натурные исследования. Кроме того, здания больше адаптируют под современные функции.
Фасадам училища вернут первоначальный вид: планируется реставрация кладки стен, перекладка аварийных участков, вычинка кирпича, восстановление швов и докомпоновка кирпича, реставрация оштукатуренных поверхностей, тянутых и лепных элементов фасадов.
В первом двухэтажном корпусе, который фасадом выходит на ул. Гоголя, планируется восстановить утраченные элементы венчающей части подлинного кованого навеса над главным входом здания. Для этого будут подбираться аналоги, близкие по времени и стилю.
С северного фасада здания сохранилась историческая металлическая лестница на кровлю перехода между двумя зданиями. С кровли перехода на кровлю основного здания ведет лестница. Однако на кровлю здания бывшей церкви прохода нет и попасть туда невозможно, поэтому здесь также воссоздадут лестницу и обустроят коридор, который будет вести на кровлю и в чердачное пространство церкви. На главном фасаде здания первого корпуса разрушен центральный венчающий аттик — принято решение восстановить его по историческим и стилистическим аналогам. В архивных документах удалось найти печать рода Чемесовых, которая изображена на аттике.
Что касается второго корпуса, который основным фасадом выходит на ул. Щапова, здесь также планируют восстановить утраченные элементы венчающей части подлинного кованого навеса над главным входом здания. В советское время крыльцо главного входа в здание было облицовано. Теперь же планируется вернуть ему первоначальный вид: понизить уровень земли до исторической отметки и отреставрировать крыльцо с мозаичными ступенями.
В ходе исследования выяснилось, что на южном фасаде второго корпуса когда-то была дверь, которую позднее переделали в окно. В створе дверного проема с двух сторон найдены следы разобранной кирпичной кладки. Согласно проекту этот дверной проем планируют раскрыть.
Также в советские годы по предписанию пожарных служб с западной стороны здания был построен дополнительный выход из подвала. Он сделан из кирпича, так же как и ступени, на поверхность выходит деревянная постройка с дверью и односкатной крышей. Вся эта конструкция сильно искажает фасад здания, поэтому было принято решение его переделать. По проекту предусматривается ремонт кирпичной части стен и ступеней, полный демонтаж деревянной надземной части и устройство вместо неметаллической конструкции с двускатной кровлей, которая будет располагаться ниже по высоте старой постройки. Все эти работы позволят раскрыть декор фасада. Кроме того, планируется поменять старую металлическую пожарную лестницу, которая также была возведена в советское время, на новую, соответствующую современным нормам.
После реставрации — только подлинники
Еще одна особенность реставрационных работ — это замена пластиковых окон. Вместо них появятся окна с исторической расстекловкой, будут восстановлены подлинные внутренние окна. Собираются отреставрировать и подлинные двери, сохранившиеся в здании, а новые предполагается изготовить из твердых пород дерева с фурнитурой из литой латуни.
Отдельное внимание уделяется реставрации интерьера здания. В его рамках будет восстановлена сохранившаяся лепнина в помещениях здания; парадная чугунная лестница с чугунным ограждением и деревянными перилами в первом корпусе. Также отреставрируют парадную белокаменную лестницу с чугунным ограждением и деревянными перилами во втором корпусе, служебные белокаменные лестницы с белокаменными площадками и деревянным ограждением, деревянные лестницы, ведущие на чердак. Кроме того, будет заново построена лестница на второй этаж в одном из зданий. По словам старожилов, она была утрачена в советское время. Ограждение лестницы будет восстанавливаться по историческим аналогам.
Историческому облику зданий будет соответствовать все, вплоть до цвета. Колористические решения приняты на основании натурных исследований. Фасады двухцветные: красно-кирпичные плоскости сочетаются со светлыми деталями. Столярные заполнения: окна и двери темно-коричневые. Кованые исторические навесы красятся в темно-серый цвет. Цвет кровли — оцинкованное железо.
Частью исторического облика Казани конца XIX в. и архитектурно-исторического ландшафта города являются не только сами здания, но и ограда вокруг них, и даже высаженные перед комплексом деревья. Оба здания с оградой образуют ансамбль со своей дворовой территорией. Проектом предлагается выполнить реставрацию кирпичной и кованой ограды, изготовление и установку новой кованой калитки, реставрацию ворот, мощение тротуарной плиткой, имитирующей натуральный камень, озеленение и пр.
От богадельни до кузницы актеров
Александро-Чемесовская богадельня была возведена в Казани по завещанию помещицы Александры Николаевны Чемесовой (1786 — 1881), урожденной Лазаревой, жены коллежского асессора, помещика Николая Ивановича Чемесова. Помещица владела имением в Нижегородской губернии и селом в Чебоксарском уезде Казанской губернии. После смерти мужа и на исходе своей жизни помещица оставила в наследство Казанскому губернскому предводителю дворянства капитал в 35 тысяч рублей для создания и обустройства богадельни для дворянок.
Дочь Чемесовой, баронесса Александра Николаевна Жомини, исполнила волю матери и организовала работы по возведению богадельни. Для этих целей на углу улиц Поперечно-Лядской (ныне ул. Гоголя) и Старо-Горшечной (ныне ул. Щапова) был приобретен участок земли. Помимо приюта для пожилых дворянок, богадельня содержала церковь и корпус для тяжелобольных женщин всех сословий.
Комплекс достроили к 1895 году. Он был возведен по проекту архитектора Льва Казимировича Хрщоновича (1838—1908) и состоит из двух зданий. Первое — приют для обездоленных дворянок с церковью. Второе — убежище для неизлечимо больных женщин.
В советское время здания занимал интернат для престарелых. С 1965 года, со строительством Дома актера в непосредственной близости по улице Щапова, комплекс зданий бывшей Александро-Чемесовской богадельни перешел в ведение Казанского театрального училища. В настоящее время здания по-прежнему занимает это учебное заведение.
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