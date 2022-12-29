В Казани проверили 4,4 тысячи подвальных помещений

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В Казани проверили 4,4 тысячи подвальных помещений, что составляет почти 96% от их общего числа. Всего в городе насчитывается более 4,6 тысячи подвалов, сообщает казанская мэрия.

— В настоящее время идет плановая ревизия заглубленных помещений и других подземных сооружений. Это подвалы жилых домов, подземные переходы, станции метрополитена. Также параллельно ведутся расчеты финансовых затрат на дооснащение их необходимым оборудованием, — рассказал начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

Как отмечают в мэрии, подвалы проверяют на случай эвакуации жителей при масштабных чрезвычайных ситуациях. Об этом население неоднократно оповестят по радио и телевидению. В городе останутся сотрудники тех организаций, которые продолжат работать.

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

— Для оповещения жителей могут применяться сирены, гудки и другие звуковые устройства. При их срабатывании следует отправиться в ближайшее укрытие — любое заглубленное помещение подземного пространства: подвалы в многоквартирных домах и зданиях, подземные паркинги, подвалы и подполья в частных домах, а также станции метрополитена. Если их нет поблизости, то укрыться поможет естественный рельеф местности — овраги или бугры, — сказал Тимурханов.

В связи с проведением специальной военной операции на Украине прокуратура Татарстана проверяет защитные сооружения гражданской обороны города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшее время работа по инвентаризации заглубленных подвальных помещений завершится. Кроме того, работники управляющих организаций прошли дополнительные инструктажи по антитеррористической безопасности объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

Напомним, что в Татарстане, как и по всей России, инвентаризируют бомбоубежища и наводят в них порядок. Их приводят в «боевую» готовность.



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Айрат Назипов