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Президент России назначил прокуроров в новых регионах страны

17:04, 29.12.2022
Президент России назначил прокуроров в новых регионах страны
Фото: днронлайн.рф

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прокурором Луганской Народной Республики стал Глеб Михайлов, Кирилл Осипчук занял должность прокурора Запорожской области, Андрея Петрова назначили прокурором Херсонской области, а прокурором Донецкой Народной Республики стал Андрей Спивак.

Кроме того, Андрею Спиваку присвоили классный чин государственного советника юстиции 2-го класса.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Всех прокуроров назначили на 5-летний срок. Указ уже вступил в силу.

Напомним, неделю назад Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации вышеуказанные кандидатуры. Верхняя палата парламента их одобрила.

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Айрат Назипов
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