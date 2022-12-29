Президент России назначил прокуроров в новых регионах страны
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прокурором Луганской Народной Республики стал Глеб Михайлов, Кирилл Осипчук занял должность прокурора Запорожской области, Андрея Петрова назначили прокурором Херсонской области, а прокурором Донецкой Народной Республики стал Андрей Спивак.
Кроме того, Андрею Спиваку присвоили классный чин государственного советника юстиции 2-го класса.
Всех прокуроров назначили на 5-летний срок. Указ уже вступил в силу.
Напомним, неделю назад Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации вышеуказанные кандидатуры. Верхняя палата парламента их одобрила.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым