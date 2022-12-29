ФСБ задержала 21-летнего жителя Татарстана, готовившегося вступить в террористическую организацию

Фото: кадр видео/Управление ФСБ России по Татарстану

В Татарстане задержали 21-летнего местного жителя, которого заподозрили в причастности к деятельности международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Задержание производилось Управлением ФСБ России по республике совместно с ЦПЭ МВД по РТ.



В ведомстве указали, что молодой человек планировал выехать в Сирию, чтобы впоследствии стать участником боевых действий на стороне террорганизации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ о приготовлении к участию в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Фигурант уголовного дела признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

В ноябре к 9 годам колонии строгого режима приговорили 26-летнего казанца Абдулвахида Маткасымова. Первые 3,5 года назначенного срока ему предстоит провести в тюрьме — такое наказание за финансирование терроризма назначила осужденному тройка судей Центрального окружного военного суда.



* Международная террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 04 июня 2020 года признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена.

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Маргарита Головатенко