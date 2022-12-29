Россия и Китай подписали программу развития сотрудничества в космосе на 2023—2027 годы

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества на 2023—2027 годы, сказано в сообщении госкорпорации.



Программу развития сотрудничества подписали 25 ноября. Отмечается, что в тот же день было подписано соглашение по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), «которая является серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли».

5 декабря премьер России Михаил Мишустин сообщал, что подготовлено к подписанию межправительственное соглашение между РФ и КНР о создании Международной научной лунной станции.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в конце декабря заявил, что «Роскосмос» построит два новых спутниковых завода, чтобы заняться серийным выпуском космических аппаратов. На данный момент в России выпускается по 15 спутников в год, но их производство планируют увеличить до 42.

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Маргарита Головатенко