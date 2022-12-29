Марат Хуснуллин заявил о «буме» выдачи ипотеки в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В последние две недели в России наблюдается «бум» выдачи ипотеки. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его мнению, увеличение выдачи выдачи ипотеки в конце года можно объяснить тем, что с 2023 года повысится ставка по программе «Льготная ипотека». Она составит 8% вместо действующих 7%.

— В целом мы считаем, что если застройщики вместе с банками будут субсидировать до уровня, скажем, 3% и на срок не более 10-15 лет, то эта программа могла бы работать, потому что это тоже определенный плюс и жители могут либо взять полноценную ипотеку, либо взять дороже, но с меньшей оплатой, — цитирует Марата Хуснуллина ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, правительство России продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. С инициативой продолжить ее в этом месяце выступил глава государства Владимир Путин.

— Льготная ипотека призвана помочь и строителям, и экономике. Для нас что важно: мы будем смотреть за качеством ипотеки, у нас есть инструменты для того, чтобы не допускать роста высокорискованной ипотеки, — рассказывала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



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Татьяна Демина