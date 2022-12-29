В МИД России отказались вести переговоры на основе «формулы мира» Зеленского

Россия не намерена вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



— Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы, — сказал он в интервью «РИА Новости».

Лавров подчеркнул, что на таких условиях российская сторона вести переговоры не намерена.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «мирный план» по Украине не может существовать без учета вхождения в состав России четырех новых регионов. Ранее Песков рассказал, будет ли Россия идти на переговоры с Украиной на условиях Киева. Он отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась только на свои цели и на здравый смысл.

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Маргарита Головатенко