Владимир Путин поблагодарил создателей военных судов, в том числе Зеленодольский завод

Состоялась церемония подъема военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III». В церемонии в режиме видеоконференции принял участие президент России Владимир Путин.

— Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием, поблагодарить коллективы «Севмаша», Зеленодольского и Средне-Невского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий. Конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм, — сказал он.

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в начале декабря торжественно спустили на воду малый ракетный корабль проекта 21631. Его назвали «Наро-Фоминск». Согласно данным разработчика, это многоцелевой корабль, который предназначен для охраны и защиты экономической зоны государства. Суда проекта 21631 характеризуются эффективным потенциалом благодаря наличию на их борту большого набора современного боевого вооружения.

В августе на Зеленодольском заводе имени Горького в торжественной обстановке спустили на воду рейдовый буксир проекта NE012 для охраны Крымского моста по заказу Росгвардии.

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Маргарита Головатенко