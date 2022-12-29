Владимир Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы России
Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает выплаты в размере 3 млн рублей командированным в новые регионы гражданским лицам в случае их ранения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В случае гибели гражданских лиц во время командировки их семьям выплатят 5 млн рублей.
Указ вступил в силу сегодня и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.
В октябре президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства.
А накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что абсолютный приоритет спецоперации — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от «угроз нацификации».
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