Как ряженые ВИП-клиенты обнесли «спящих» вкладчиков банка «Зенит» на 30 миллионов

В «театральных» аферах обвиняют завкассой казанского отделения банка и еще семерых

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Полиция Татарстана раскрыла серию «театральных» афер в филиалах одного из банков. По липовым справкам об утере паспорта подставные клиенты снимали деньги со счетов миллионеров. В Нижнекамске и Азнакаево за ВИП-клиентку выдали мать завкассой отделения банка, в Казани эту роль доверили похожему по типажу дворнику, и он вынес из банка 21 млн рублей за «гонорар» в 50 тысяч. На поиски семи причастных к криминальным «спектаклям» у силовиков ушло два года. Восьмой, как выяснило «Реальное время», сбежал в Турцию. На этой неделе прокуратура Татарстана утвердила обвинение по этому делу. Детали — в нашем материале.

Инициатором серии хищений из банка в полиции считают 46-летнюю заведующую кассой казанского отделения одного из банков. Именно она, пользуясь служебным положением, узнала о том, что у двух клиентов лежат без движения миллионы и они ими не пользуются, поделилась сегодня версией следствия официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



По данным источников «Реального времени», в релизе ведомства речь идет о Венере Зайнуллиной, что с апреля 2022 года находится под домашним арестом. А ранее работала сначала в альметьевском подразделении банка «Девон-кредит», а позже — в банке «Зенит» (который поглотил «Девон» в 2019-м, — прим. ред.). Среди других фигурантов дела — племянник и подруга завкассой. Причем в двух случаях к участию в афере была привлечена пожилая мать Зайнуллиной, не подозревавшая о преступлении. Объектом преступления стали счета вкладчиков из Альметьевска — пожилой женщины и ее сына.

Фото: realnoevremya.ru

Эпизод 1. «Миллионерша» без паспорта и «племянница-мусульманка»

Как сообщает ГСУ МВД Татарстана, для совершения первого преступления в августе 2018 года завкассой выбрала дополнительное отделение банка в Нижнекамске. Говорят, знала, что там работают не самые опытные сотрудницы, и выбирала место подальше от Альметьевска.

Сама светиться не стала — попросила коллегу из банка, посвятив ее в преступный план. К преступлению подготовились. 28 августа 2018 года в нижнекамском отделении появились пожилая женщина вместе с племянницей в хиджабе, последняя попросила снять со счета реальной ВИП-клиентки ровно 7 млн рублей. Вместо паспорта хозяйки счета сотрудникам банка показали временное удостоверение из паспортного стола с красной печатью — такое выдают взамен утерянного паспорта, когда требуется время для восстановления документов.

В этом случае «времянка» была поддельной, в ней были данные настоящей владелицы миллионов и фото матери Зайнуллиной. Но эту подмену в банке не заметили. Не узнала о ней и сама владелица миллионов.

Как только о преступлениях стало известно, банк не стал дожидаться претензий, а просто пополнил опустошенные мошенниками счета собственными средствами.

Эпизод 2. Бдительные кассиры Азнакаево не отдали 5 млн

Новые «гастроли» срежиссированной завкассой постановки «бабушка — племянница» закончились провалом. 15 мая 2019-го парочка «актрис» приехала в Азнакаево во время обеденного перерыва руководящего состава — ни директора офиса банка, ни представителя службы безопасности на месте не было. Зато была кассир с приличным опытом работы, которая просто побоялась брать на себя ответственность за выдачу 5 млн рублей по справке об утере паспорта. Попросила подождать начальство — «актрисы» предпочли уехать.

Эпизод 3. Увод 960 тысяч со счета сына миллионерши

Перебравшись на работу в Казань, обвиняемая завкассой решила продолжить хищения — теперь со счетов сына-пенсионера той ВИП-клиентки. Знала, что и он не пользуется этим активом, который регулярно пополняется за счет дивидендов от акций одного из крупнейших предприятий Татарстана. У миллионера было два счета, обвиняемая начала с меньшего. Как полагают в МВД, в сентябре 2019-го она сообщила подчиненной, что лично отдаст деньги ВИП-клиенту, и потребовала выдать 960 тысяч рублей — все, что было на счету. Вкладчик ничего не заметил.

Эпизод 4. Как дворнику выдали в банке 21,8 млн рублей

Самым сложным и прибыльным для мошенников стал эпизод хищения 21,8 млн рублей со второго счета того же альметьевского ВИП-клиента. По версии следствия, местом преступления завкассой выбрала тот офис, которым руководила, но сама организацией аферы заниматься не стала — попросила племянника-челнинца найти для этого в Казани знакомых. Молодой парень в надежде сорвать куш подключил четырех казанцев, и те подыскали на роль вкладчика похожего пожилого мужчину, работавшего дворником.

Подготовка заняла значительное время: дворника отмыли, причесали, обрядили в купленную дорогую одежду. Один из источников «Реального времени» уверяет, что мелочиться не стали — купили шмотки на 25 тысяч рублей. Нужно было создать имидж солидного и богатого человека. С этой же целью подыскали весьма дорогой автомобиль и поставили на него поддельные номера. А еще подделали временное удостоверение личности.

У завкассой была своя роль. Как считают силовики, она выбрала для визита подставного клиента свой выходной — субботу, 25 января 2020 года. А накануне этой даты в офис поступил звонок от имени этого псевдовкладчика, который сообщил — будет в Казани проездом и намерен снять очень крупную сумму. Завкассой в разговоре с коллегами сообщила, что это очень важный клиент.

В указанный день к офису банка подъехала дорогая машина. «Шофер» открыл дверь перед пожилым мужчиной, и тот прошел в банк. Говорят, этому дворнику изначально сказали, что он будет должен показать в банке временное удостоверение личности и получить 200—300 тысяч рублей. И тот был шокирован, когда увидел, как ему выдают десятки миллионов. Позже признавался следователям — думал, как бы живым оттуда уйти. Однако роль отыграл до конца — вынес и отдал 21,8 млн рублей, получив преступный гонорар в 50 тысяч рублей.

Эпизод 5. «Разгрузила» банкоматы на 1,5 млн рублей

Также обвиняемой инкриминируют присвоение 1 млн 506 тысяч рублей. По версии полиции, эти деньги ею похищались почти год — с июня 2021 года по апрель 2022-го. Она была ответственной за пополнение наличных в банкомате и просто недогружала одну-две крупные купюры перед пломбировкой.

По данным источников «Реального времени», вскрыть это преступление помогла сама Зайнуллина уже после задержания в апреле сего года.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Криминальную «труппу» искали два года

Как сообщили собеседники издания, уголовное дело по заявлению потерпевшего банка было возбуждено по факту хищения 21,8 млн рублей в январе 2020-го. Благообразный дедушка с временным удостоверением личности вызвал вопросы у кассира, и она запросила его личное дело в альметьевском филиале. Однако там в субботний день не нашлось тех, кто смог бы оперативно решить этот вопрос. В итоге кассир посчитала нужным удовлетворить требование ВИП-клиента. А в понедельник получила личное дело того самого вкладчика и обнаружила — деньги отдала не тому человеку!

Оперативники быстро получили записи с уличных камер и установили, на какой машине приезжал подставной миллионер и какой автомобиль сопровождал его иномарку. Номера на обеих машинах оказались поддельными. Тем не менее в результате трудоемкой работы с данными силовикам удалось задержать и того самого дворника, и трех его «охранников» — Мирзина, Шакирова и Темирова. Последние были заключены под стражу еще в марте. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в Вахитовском райсуде Казани.

Вскоре силовики пришли и за племянником. По данным источников «Реального времени», речь о 25-летнем Ренале Саттарове. А там дошла очередь и до тети. Нюанс в том, что похищенных миллионов у этой группы не оказалось. Как утверждает один из близких к фигурантам источников, на допросах тетя с племянником сетовали — приглашенные помощники из числа безработных казанцев забрали весь куш в 21,8 млн себе: после получения денег в банке оторвались от машины сопровождения и скрылись.

Восьмой фигурант сбежал в Турцию?

Высказывалась версия, что большую часть похищенного в январе 2020-го забрал с собой четвертый «охранник», он же предполагаемый организатор хищения с участием дворника. Сразу после преступления он вылетел в Турцию и в данный момент находится в розыске.

Один из источников «Реального времени» называет имя беглеца — Радис Сабиров. Такой персонаж, действительно, объявлен в международный розыск по линии МВД. Ему 31 год, родился в Новошешминском районе. По данным пресс-службы Вахитовского райсуда, в августе этого года Сабирова заочно арестовали в качестве обвиняемого в мошенничестве — на тот момент его разыскивали лишь в странах СНГ.

Полный тезка заочно обвиняемого — Радис Шаукатович Сабиров, согласно открытой информации, числится владельцем стройкомпании «Чишма-Сервис» в Новошешминске, директором и учредителем лаишевского ООО «Импакт-Фонд Чишма» и руководителем-соучредителем казанской фирмы «Стройлидер», что специализировалась на оптовой торговле стройматериалами.

Завкассой возместила 30 тысяч из 31 млн рублей

Общий ущерб от действий криминальной «труппы» в МВД Татарстана оценили в 31 млн рублей. При этом под арест попало имущество обвиняемых на 33 млн рублей, включая дом в Усадах, квартиру в Санкт-Петербурге, долю в квартире в Казани. У главной фигурантки, по данным источников «Реального времени», арестовали «Газель» и «Мерседес». В счет погашения ущерба она возместила 30 тысяч рублей.

В ближайшее время на скамью подсудимых Вахитовского райсуда Казани отправятся семь человек. Бывшая завкассой Венера Зайнуллина ждет процесса под домашним арестом, ее племянник Саттаров и трое «охранников» — в СИЗО, в последний раз меру пресечения им суд продлевал в середине декабря. Подруга Зайнуллиной и дворник находятся под подпиской о невыезде.

По данным источников «Реального времени», причастность к преступлениям частично признают все обвиняемые, однако они категорически не согласны с обвинением в части действий в составе организованной группы. Кроме афер им вменяют подделку официальных документов — временных удостоверений личности.

На этой неделе по данному делу в прокуратуре Татарстана утвердили обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела поступят для рассмотрения в Вахитовский суд Казани.

Фото: realnoevremya.ru / Елизавета Пуншева