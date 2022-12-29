«Русклимат» планирует поставлять технику под брендом Aurus в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» планирует начать поставлять климатическую технику под брендом Aurus в 2023 году, сообщил председатель совета директоров холдинга Михаил Тимошенко «РИА Новости»:



— Первые поставки премиальных дизайнерских кондиционеров, водонагревателей, конвекторов и иной инновационной электрической тепловой техники под брендом Aurus запланированы на следующий год.

«Русклимат» и научный центр «НАМИ» уже заключили лицензионное соглашение о выпуске климатической техники под брендом Aurus. Ожидается, что первые образцы техники будут представлены на выставке в «Крокус Экспо» в феврале 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров отмечал, что очень много компаний, желающих получить право использовать зонтичный бренд Aurus на своей продукции:

— Есть идеи, связанные с бизнес-авиацией и с одеждой соответствующего бренда, в части судостроения — по яхтам.

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Маргарита Головатенко