Госдума может принять законопроект о платежах в криптовалютах в первом квартале 2023 года

Госдума может принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах в январе—феврале 2023 года, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



— Я рассчитываю, что в январе—феврале мы этот законопроект примем, и со II квартала 2023 года он уже начнет работать. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, по нему разгорелись дискуссии, — сказал он в интервью «Известиям».

Депутат отметил, что законопроект в основном критикуют из-за того, что после его принятия существует риск появления канала неконтролируемого легального вывода капитала из России. Предложено прописать некоторые дополнительные нормы, чтобы избежать этого.

Также Аксаков допустил появление во втором квартале 2023 года российской криптобиржи:

— Такие платформы уже есть, их нужно только узаконить, определить правила работы.

Фото: duma.gov.ru

В Госдуму законопроект внесли в ноябре. Изначально планировалось, что закон начнет действовать с 1 января 2023 года. Аксаков отмечал, что деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако до сих пор законодательное регулирование отсутствовало.

В сентябре Аксаков на панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» на Kazan Digital Week выразил мнение, что разрешить майнинг криптовалют в России можно только в энергоизбыточных регионах. Подробнее об обсуждении цифровых финансовых активов — в блиц-репортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко