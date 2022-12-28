В России продолжает снижаться годовая инфляция

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России с 20 по 26 декабря в годовом выражении замедлилась инфляция — с 12,35% неделей ранее до 12,19%. Инфляция составила 0,02%, сказано в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

В сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,24% при повышении темпов роста цен на плодоовощную продукцию (плюс 2,26%), на другие продукты питания цены не изменились после дефляции на протяжении шести недель подряд. Возобновился рост цен на туристические и регулируемые услуги (плюс 0,5%) на фоне удорожания авиабилетов и услуг санаториев.

В ведомстве также отметили, что в секторе непродовольственных товаров сохранилась дефляция (-0,02% после снижения на -0,03% неделей ранее).

Фото: realnoevremya.ru

На мировых же рынках продовольствия за отчетный период цены выросли (+1,6% против -0,4% неделей ранее). В годовом выражении в декабре стоимость товаров увеличились в среднем на 2,3%.

В Татарстане продолжает замедляться годовая инфляция. В ноябре 2022 года она составила 11,76% после 12,79% в октябре. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (ПФО, 12,02%) и в России в целом (11,98%). Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка, на динамику цен в республике преимущественно влияли рекордный урожай зерновых и ослабление потребительской активности.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова