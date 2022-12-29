Новый год в Татарстане начнется с неустойчивой погоды — потеплеет до +2 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале 2023 года в Татарстане ожидается неустойчивый характер погоды — снег с дождем и до +2 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу, 30 декабря, в Татарстане ожидается снег, днем он пройдет только на востоке региона. Ночные температуры составят от -8 до -13 градусов, днем — от -4 до -9°С.

В субботу, 31 декабря, местами в Татарстане пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -7 до -12°С, а при прояснениях до -15°С. Днем на западе республики прогнозируется снег, в отдельных районах — слабая метель. Температура составит от -3 до -8 градусов.

В первый день 2023 года, 1 января, погода в Татарстане ухудшится. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый снег, ночью местами сильный. Также ожидаются метели с существенным ухудшением видимости и гололед. На дорогах снежные заносы и каша.

Ночные температуры составят -5... -10 градусов, а на востоке при прояснениях до -13°С. Днем 1 января в Татарстане потеплеет до 0... -5°С. На дорогах гололедица, местами образование снежных заносов и снежной каши.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 2 января, неустойчивый характер погоды сохранится. Ожидается снег, в том числе мокрый и с дождем, а также сильный порывистый ветер. Днем прогнозируется от -3 до +2 градусов.

В понедельник в Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в новогоднюю ночь ожидается теплая погода — от -4 до +1°С. Также прогнозировался снег, в том числе мокрый.

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Татьяна Демина