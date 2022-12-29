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Путин подписал закон о штрафах до 5 миллионов рублей за осквернение георгиевских лент

16:15, 29.12.2022
Путин подписал закон о штрафах до 5 миллионов рублей за осквернение георгиевских лент
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за осквернение георгиевских лент. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, — говорится в документе.

Согласно закону, наказание за это следующее:

  • штраф до 3 млн или до 3 лет колонии по основному составу преступления;
  • штраф от 2 до 5 млн или до 5 лет колонии, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете.
Фото: flickr.com

Напомним, в ряде стран запретили использовать георгиевские ленты на публичных мероприятиях. Такие правила ввели в Латвии и на Украине. В апреле парламент Молдавии одобрил в третьем чтении запрет на хранение и ношение георгиевской ленты.

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Антон Гаврилов
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