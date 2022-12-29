Правительство России расширило условия «Семейной ипотеки»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В правительстве России рассказали о расширении условий программы «Семейная ипотека». Информация опубликована на сайте Кабмина РФ.

— Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения, — сказано в сообщении.

При этом ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» останется прежней — 6% годовых.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 году по поручению главы государства. Изначально она распространялась на семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

О том, что в 2023 году семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых есть два ребенка, не достигших 18 лет, говорил президент России Владимир Путин еще две недели назад.



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Айрат Назипов