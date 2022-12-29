В Татарстане в 2023 году вырастет стоимость социального проездного билета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в следующем году увеличится стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета, в том числе и детского. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета подорожает на 34 рубля и составит 581 рубль. А цена детского социального проездного билета вырастет на 21 рубль. Ее стоимость поднимется до 354 рублей.

Таким образом, социальные проездные билеты подорожали на 6,2% и 6,3% соответственно.

Фото: pravo.tatarstan.ru

Указ вступает в силу с 1 января 2023 года. Проконтролирует указ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Напомним, «Реальное время» сообщало о росте тарифов еще 13 декабря. Тогда официального решения по этому вопросу еще не было.

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Айрат Назипов