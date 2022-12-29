Силуанов: «Инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал об инфляции по итогам 2022 года. Его цитирует «Коммерсантъ».

— Инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, что в России продолжает снижаться годовая инфляция. С 20 по 26 декабря в годовом выражении она замедлилась — с 12,35% неделей ранее до 12,19%

Если говорить только о Татарстане, то инфляция в республике также снижается. В ноябре 2022 года она составила 11,76% после 12,79% в октябре. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (12,02%) и в России в целом (11,98%). Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка, на динамику цен в республике преимущественно влияли рекордный урожай зерновых и ослабление потребительской активности.

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Айрат Назипов