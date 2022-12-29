Скончалась начальник Управления по вопросам здравоохранения аппарата Кабмина Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня, 29 декабря, на 54-м году жизни скончалась начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата Кабмина РТ Гузель Шакирова. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

С 1993 года Гузель Шакирова работала в аппарате Кабмина РТ, в 2014 году стала начальником Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни.

Как отмечают в Кабмине, Гузель Шакирова внесла огромный вклад в борьбу с COVID-19 на территории республики. Также она курировала широкий перечень вопросов в области здравоохранения, развития физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как говорят ее коллеги, она пользовалась заслуженным уважением среди медицинской, спортивной, туристской и молодежной общественности республики. Ее отличали высокая принципиальность, глубокая порядочность, отзывчивость и человечность.

Прощание с Гузель Шакировой состоится 30 декабря в 10.00 в мечети «Гаиля» (г. Казань, ул. Джаудата Файзи, д. 2). Ее похоронят на территории похоронного комплекса «Курган» (г. Казань, ул. Мамадышский тракт, 179).

Ранее сообщалось о кончине народного артиста Татарстана Рамиля Курамшина. Он ушел на 76-м году жизни.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов