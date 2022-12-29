Власти Казани предоставят мобилизованным отсрочку платежей за аренду муниципального имущества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани предоставит льготы призванным в ходе частичной мобилизации арендаторам муниципального имущества казны и земельных участков. Они смогут получить отсрочку уплаты арендной платы и возможность расторгнуть договор без применения в их отношении штрафных санкций.

Льготу смогут получить ИП, юрлица, в которых один и тот же гражданин, являющийся единственным учредителем (участником) компании и ее руководителем, в случае призыва на военную службу в рамках мобилизации в Вооруженные Силы России или проходящим ее по контракту. Предоставят их им добровольно ушедшим участвовать в специальной военной операции.

«Срок отсрочки уплаты арендной платы рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней», — говорится в постановлении исполкома Казани. В случая, если гражданин в этот период попадет в больницу или другую медорганизацию в стационарные условия на излечение от увечья или заболевания, полученных при выполнении задач в период мобилизации, срок продлят.

В случае гибели (смерти) лица в период мобилизации либо позднее указанного периода, но вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач СВО, а также в случае признания его инвалидом I группы, арендная плата за период отсрочки не взыскивается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества на весь период прохождения службы. Соответствующее распоряжение в октябре подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Власти Татарстан в свою очередь предоставят мобилизованным отсрочку по арендной плате за имущество республики, в том числе земельных участков. Ее можно оформить на период мобилизации, увеличенный на 90 дней. Местным властям в Татарстане рекомендовали предоставить призванным в ходе частичной мобилизации отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество.



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Татьяна Демина