В Зеленодольске возродят судостроительный колледж — он был основан еще в 1941 году

За два месяца определится перечень специальностей

В Зеленодольске хотят создать государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Зеленодольский судостроительный колледж». Такой проект опубликован на портале правовой информации.

Официально проект еще не принят, так как проходит антикоррупционную экспертизу до 13 января. Если проблем не возникнет, то в начале года появится официальное постановление.

Согласно документации, Кабмин Татарстана предлагает Министерству образования и науки республики осуществлять функции и полномочия учредителя колледжа и определить ответственное лицо, которое будет заявителем при государственной регистрации колледжа в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, за два месяца министерство должно разработать и утвердить устав образовательного учреждения, определить перечень специальностей, которым будут обучаться студенты, а также получить лицензию на образовательную деятельность.

Также Кабмин Татарстана поручил Министерству земельных и имущественных отношений в течение месяца определить перечень имущества и в течение трех месяцев передать земельный участок, на котором будет расположен Зеленодольский судостроительный колледж, в бессрочное пользование.

В свою очередь, Министерство финансов Татарстана должно внести изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Студентов уже нашли

Учебу в стенах возрожденного колледжа планируют начать уже с 1 сентября 2023 года. Туда хотят перевести как минимум 234 студента из Зеленодольского механического колледжа. Разумеется, с согласия родителей. Сюда вошли 95 студентов по специальности «судостроение», еще 44 учащихся по специальности «монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» и 49 человек, которые получают образование по специальности «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Отметим, что в механическом колледже, который расположен на улице Карла Маркса, 7, обучают еще по пяти специальностям: «повар, кондитер», «мехатроника и мобильная робототехника», «информационные системы и программирование», «операционная деятельность в логистике», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Богатая история

Зеленодольский судостроительный колледж расположится по адресу Гастелло, 4. Там сейчас находится Институт машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ). Это учреждение с 2020 года не ведет набор новых студентов, доучивает тех, кто уже поступил.

Само же вновь открывающееся образовательное учреждение имеет богатую историю. Его первое название — Судостроительный техникум. Он появился в Зеленодольске в период Великой Отечественной войны — в 1941 году, и открылся на базе эвакуированного Киевского судостроительного техникума. К 1943 году закончилось строительство производственных мощностей, а еще через год Совет народных комиссаров СССР издал приказ о начале работы техникума.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

В декабре 2010 года по инициативе Минобразования Татарстана Кабмин республики издал постановление о закрытии техникума. Учащихся должны были перевести в Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ).

О том, что в этом месте возродят судостроительный колледж, «Реальному времени» в мае рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Тогда еще шла предварительная работа. У городских предприятий и других организаций Татарстана собирали информацию об их кадровых потребностях и предложения по организации практико-ориентированной учебы. Видимо, сейчас работа уже завершена.

Возрождение в условиях дефицита людей

Обновленный колледж будет открываться в условиях дефицита студентов в техникумах Татарстана, который растет с каждым годом. Например, если в 2019 году план по контрольным цифрам приема некоторые ссузы не выполнили на 29%, то в 2020-м — уже на 33%, а в 2021-м — на 43%, то есть исполнен он был чуть больше чем наполовину.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов в декабре обратил внимание, что частичное неисполнение КЦП (контрольные цифры приема) происходит прежде всего за счет сельскохозяйственных колледжей и техникумов. Проблеме нашли объяснение — невостребованность специальностей в этой сфере у молодежи и низкий уровень образованности учащихся. Сослались и на плохо проделанную работу по профориентации среди будущих абитуриентов, и на урбанизацию населения.



Чтобы решить проблему с недобором студентов, татарстанские власти намерены «сделать апгрейд системы» на основе новых методических рекомендаций Министерства просвещения России, которые ведут к общему знаменателю КЦП.



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Айрат Назипов