В Казани на ул. Портовой построят детский сад

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на ул. Портовой планируется построить детский сад. С целью формирования земельного участка для размещения объекта власти города утвердили проект межевания территории.

Документ разрабатывается в три этапа. На первом этапе предполагается формирование земельного участка путем перераспределения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с землями неразграниченной госсобственности.

Источник: постановление исполкома Казани

На втором этапе образуют участок из земель неразграниченной государственной собственности. На третьем этапе планируется образование еще одного земельного участка путем перераспределения двух участков еще с четырьмя, и землями неразграниченной государственной собственности.

Источник: постановление исполкома Казани

Источник: постановление исполкома Казани

Напомним, улицу Портовую в Казани ожидает реновация. Концепцию комплексной реновации территории у речпорта в столице Татарстана презентовали в августе 2020 года. Исторически на площади 247 га у берега Волги размещались склады и хозяйственные постройки.



Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что развитие территории возле речного порта — это одна из ключевых точек роста Казани. В рамках реновации не только улучшатся жилищные условия горожан, но и появятся новые рабочие места для специалистов в различных сферах деятельности, объяснил он.

В октябре «Реальное время» выяснило, что в Казани на Волге в районе улицы Портовой создадут сразу несколько искусственных земельных участков. Они необходимы для реализации проекта развития промышленной зоны территории в целях создания новых общественных пространств, формирования новой планировочной структуры территории и корректировки береговой линии.



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Татьяна Демина