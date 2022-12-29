Российские мусульмане смогут торговать ценными бумагами

Совет ученых (улемов) Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) принял фетву (богословское заключение), согласно которой российские мусульмане смогут продавать акции различных компаний и покупать их при соблюдении ряда условий. Решение было принято на очередном заседании. Об этом рассказал зампред ДУМ России Ильдар Аляутдинов.

Он объяснил, что на рынке ценных бумаг есть три вида компаний, однако только две из них подходят под законы шариата по вопросу купли-продажи.

— Первые — их деятельность дозволена шариатом (исламским законом), и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые — компании, деятельность которых запретна мусульманам, например азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой и др., — цитирует его слова «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

По словам Аляутдинова, третий вид компаний — смешанный. Такие игроки рынка «в основном» занимаются разрешенной шариатом деятельностью.

— Покупать и продавать акции таких компаний разрешено при соблюдении ряда условий, подробно изложенных в фетве, которая будет опубликована на наших официальных ресурсах, — подчеркнул Аляутдинов.

В заключение он отметил, что в дальнейшем фетву по этому вопросу еще будут дополнять.

— Это не столь значительные поправки. Фетва принята, — сказал Аляутдинов.



Напомним, что 21 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении с 1 февраля 2023 года двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга. Он пройдет в том числе в Татарстане.



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Антон Гаврилов