В Татарстане увеличили прожиточный минимум на 2023 год

Величину прожиточного минимума в Татарстане на 2023 год увеличили до 12 219 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум на следующий год составит 13 319 рублей, для пенсионеров — 10 508 рублей, для несовершеннолетних — 11 852 рубля.

Об изменении величины прожиточного минимума в Татарстане на следующий год «Реальное время» писало еще 12 декабря. Напомним, в 2022 году прожиточный минимум в Татарстане составляет 11 832 рубля. Для трудоспособного населения он установлен в размере 12 896 рублей, для пенсионеров — 10 175 рублей, для детей — 11 476 рублей.

Фото: pravo.tatarstan.ru

В целом по России прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей. Для пенсионеров его размер установлен в 12 363 рубля, для детей — 13 944 рублей, а для трудоспособного населения — 15 669 рублей.

По сравнению с 2022 годом прожиточный минимум в России в следующем году вырастет на 3,3%. На данный момент он составляет 13 919 рублей. На 2023-й прожиточный минимум установлен в 15 049 рублей.

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Айрат Назипов