В Татарстане семьям мобилизованных предоставят кредитные каникулы на оплату соципотеки
Семьям мобилизованных татарстанцев доступна возможность оформить кредитные каникулы на оплату социальной ипотеки сроком на полгода, такое поручение дал президент республики Рустам Минниханов.
Отсрочку предоставят на шесть месяцев. Для ее получения семья должна написать заявление на сайте Госжилфонда, сообщает оперштаб республики.
Сегодн ястало известно, что исполком Казани предоставит льготы призванным в ходе частичной мобилизации арендаторам муниципального имущества и земельных участков. Они смогут получить отсрочку уплаты арендной платы и смогут расторгнуть договор без применения в их отношении штрафных санкций. Срок отсрочки уплаты арендной платы рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым