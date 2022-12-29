Депозиты татарстанских компаний выросли за год более чем на 16%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Объем депозитов татарстанских компаний в банках вырос за год на 16,2% — до 613,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Средства на счетах ИП увеличились — на 20,3% до 24,8 млрд рублей. На 1 ноября 2022 года было 20,6 млрд рублей.



Сегодня аналитическая служба «Реального времени» опубликовала обзор кредитования бизнеса в Татарстане. На фоне падения кредитования выросли депозиты юрлиц. Вклады, по мнению экспертов, растут также не от хорошей жизни — из-за макроэкономической неопределенности компании сегодня предпочитают иметь больший запас наличности на счетах на случай, если банки не смогут предоставить кредитное плечо для финансирования оборотного капитала.

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Юлия Гараева