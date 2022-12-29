Все российские регионы подписали меморандум о развитии дорог

Меморандумы о развитии дорог по новой стратегии дорожного строительства до конца 2027 года подписали все российские регионы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.



Меморандум подписан «в целях наибольшего синергетического эффекта для развития дорог». Предполагается, что он обеспечит «взаимную увязку федеральной и региональной сети и приоритетное приведение дорог в нормативное состояние». Пятилетний план позволит привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети, заявил вице-премьер.

В целом в 2022 году в России построили и реконструировали более 1,2 тыс. км дорог. До нормативного состояния отремонтировали около 30 тыс. км. Для этого уложили 170 млн кв. м асфальта, 5 млн из них пришлись на новые регионы.

Хуснуллин напомнил, что в этом году начали поэтапно запускать мегапроекты, в числе которых 6 км трассы М-12 «Восток», которая уже в следующем году будет полностью открыта от Москвы до Казани, сообщает ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

Как выяснило «Реальное время», в 2023 году власти Татарстана направят на реализацию программы дорожных работ более 47,2 миллиарда рублей. Из них 30,8 миллиарда выделят из регионального бюджета, 16,1 миллиарда — из федерального. Средства пойдут на строительство, капитальный ремонт, а также содержание региональных и муниципальных дорог общего пользования.

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Маргарита Головатенко