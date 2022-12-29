В Зеленодольском районе Татарстана появится индустриальный парк за 3 млрд рублей

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В Зеленодольском районе Татарстана появится индустриальный парк «Октябрьский». Его стоимость — 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации.

Решение было принято на XXI сессии Совета района и XX Совета сессии Зеленодольска IV созыва. Депутаты единогласно поддержали данное решение.

Известно, что на сегодняшний день создан мастер-план и сформированы площадки. Такое решение на инвестиционном совете Татарстана одобрил президент республики Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Индустриальный парк «Октябрьский» расположен на прилегающей территории к парку «Зеленодольск» с возможностью выхода на федеральную трассу М7. Парк будет полностью обеспечен энергетическими ресурсами, в границах внутри участка разместятся все точки подключения к сетям и инженерно-техническому обеспечению, подчеркнули в администрации.

Напомним, инвестиционный совет Татарстана рассмотрел и одобрил проект по строительству административного комплекса «Газпром трансгаз Казань», который появится на улице Салимжанова. Он будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, в нем также будет располагаться современный абонентский пункт для потребителей. Также было одобрено строительство шести туристических объектов, которые появятся в разных районах республики. В Зеленодольском районе РТ появится глэмпинг «Паруса». На него потратят 77 млн рублей.



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Айрат Назипов