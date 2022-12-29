Доходы бюджета Татарстана за 11 месяцев составили 458,9 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

По итогам 11 месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 458,9 млрд рублей. Скорректированный прогнозный план на весь текущий год составляет 504,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на отчет Минфина республики.

Налоговые и неналоговые доходы с января по ноябрь 2022 года составили 384,3 млрд рублей. Сюда вошли: налог на прибыль, который составил 251,9 млрд рублей, и налог на имущество — 49,2 млрд рублей. Еще 38,9 млрд рублей доходов принесла строчка — работы и услуги. 20,7 млрд рублей поступило от налога на совокупный доход.

По статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» бюджет республики получил 4,05 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на прошлой неделе Минфин Татарстана опубликовал свежие данные по министерствам и ведомствам республики об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению с начала года. Больше всех заработало Министерство здравоохранения Татарстана (4,70 млрд рублей), тогда как меньше всех — Минсельхозпрод РТ (629,5 тысячи рублей).

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Айрат Назипов