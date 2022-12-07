Итоги дня: Путин о правах человека, Пушилин в Татарстане, 150 тыс. мобилизованных на СВО, выплаты медикам
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 7 декабря:
- Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня прибыл в Казань на татарстанский машиностроительный форум. Он заявил, что Татарстан и Донецкая Народная Республика могут развивать кооперационные связи в сфере автомобилестроения и авиастроения. По его словам, машиностроительный комплекс ДНР включает 72 предприятия, которые специализируются на выпуске горнодобывающей техники.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Денисом Пушилиным обсудили направления, которые могли бы быть интересны двум регионам в плане сотрудничества. Минниханов также отметил, что Татарстан активно сотрудничает с ЛНР в части восстановления города Лисичанска. Президент также выразил надежду на развитие связей между регионами в таких областях, как металлургия, энергетика, машиностроение и производство компонентов, IT и другие высокие технологии.
- Президент России Владимир Путин во время совещания СПЧ заявил, что страна продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Глава государства подчеркнул, что сначала борьба будет вестись мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися.
- Также он отметил, что Россия рассматривает ядерное оружие в качестве средства защиты — «мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, по всему миру. Это сдерживающий фактор», — сказал он и отметил, что ядерные силы в стране в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира. Президент также подчеркнул, что Россия «ни при каких обстоятельствах не применит первой».
- Член СПЧ Ян Власов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что не хватает специалистов по полевой медицине и перевязочных материалов. Он также обратил внимание, что большое количество перевязочных материалов с истекающим сроком годности находится на складах фармацевтических компаний. Президент России указал, что Минобороны считает, что в целом эта работа поставлена на должном уровне. Однако отметил, что этот вопрос будет проработан с министром обороны и министром здравоохранения.
- По словам Путина, если обвиняемый в ожидании суда находится 5 лет в камере предварительного заключения — это явное нарушение прав человека.
- Рустам Минниханов заявил, что перед республикой стоит задача — обеспечить технологический суверенитет страны. Он отметил, что сейчас республика стремится сократить доли сырьевых отраслей промышленности за счет развития высокотехнологичных производств, а также модернизация экономики за счет инноваций и инвестиций.
- Владимир Путин сообщил, что с января следующего года в стране будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей. По его словам, дополнительные выплаты распространяются на врачей в центральных районных больницах и других медучреждениях. Их размер будет зависеть от должности и обязанностей сотрудников. Из-за юридических вопросов это может затянуться, но задним числом они будут начисляться именно с 1 января, уточнил президент.
- Детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разрешить использование средств материнского капитала на санаторно-курортное лечение семьи — по ее мнению, курортное лечение семьи стало бы эффективной мерой повышения здоровья граждан.
- Казанский «Ак Барс» требует от болельщика, выбежавшего на лед в матче КХЛ против СКА, выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Инцидент произошел во время матча в Казани на лед выскочил болельщик, перелез через ограждение и пробежал по льду, после чего его задержали сотрудники стадиона «Татнефть Арена».
- Рамиль Шамсутдинов, который отбывает 24,5 года за убийство восьмерых сослуживцев в Забайкалье, желает принять участие в спецоперации (СВО) на Украине, сообщил его адвокат. Напомним, что осенью 2019 года Шамсутдинов, находясь в карауле, расстрелял офицеров и рядовых. Погибли восемь человек. После задержания солдат рассказывал, что сослуживцы издевались над ним.
- По итогам 2021 года Россия замкнула антитоп-5 по скорости распространения ВИЧ-инфекции — на нее пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. Таковы подсчеты Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
- Центр продуктового развития и инжиниринга российской автомобилестроительной компании «Соллерс» откроется в Казани. Центр заработает в 2023 году в Казани на площадке технопарка «Идея» и сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей.
- В Татарстане с 19 декабря текущего года и по 8 января 2023-го в целях обеспечения безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий будет действовать особый противопожарный режим. Он представляет собой дополнительный комплекс мер, который затронет деятельность ряда министерств и организаций, а также уточнит места для свободного использования пиротехники.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудили с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным реализацию как федеральных, так и республиканских проектов в области строительства в Татарстане.
- На территории соседней с Татарстаном Марий Эл тоже запретили использовать беспилотники, за исключением использования территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и органами местного самоуправления.
- Кабинет министров Татарстана утвердил Инвестиционный меморандум республики на 2023—2025 годы. Он устанавливает основные приоритеты развития инвестиционной деятельности региона для повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности. Отметим, что он направлен на достижение стратегической цели социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.
- Общая стоимость всех лесов России на конец 2022 года составляет 73,3 трлн рублей. Такую оценку дали эксперты Рослесинфорга. Они учли как эксплуатационные леса — пригодную для промышленной переработки древесину, так и экологический потенциал насаждений. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Управление ФАС по Татарстану признало челнинскую Дирекцию городского хозяйства и МУП «Горкоммунхоз» виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 14.32 КоАП РФ. Они достигли антиконкурентного соглашения, реализация которого привела к ограничению конкуренции на рынке ритуальных услуг. Их оштрафовали на 100 тысяч рублей.
- В Татарстане сформировали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению регионального этапа IV фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Его председателем назначена вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
- Стали известны все пары, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре: Хорватия — Бразилия; Нидерланды — Аргентина; Марокко — Португалия; Англия — Франция.
- Ники sber, kamaz и qiwi в мессенджере Telegram были проданы на аукционе на недавно запущенной платформе Fragment за 578 тыс. 882 Ton ($1,069 млн по курсу на момент публикации). Ник sber был продан за 471 тыс. Ton ($870,9 тыс.), kamaz — за 50 тыс. Ton ($92 тыс.), qiwi — за 57,8 тыс. Ton ($107 тыс.), следует из данных платформы Fragment.
- Признанный террористическим и запрещенный в России «Талибан»* провел первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь. В провинции Фарах казнили мужчину, которого обвиняли в убийстве. На казнь прибыли высокопоставленные члены «Талибана»*, в том числе судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД.
- В комитетах обеих палатах Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября), который включает в себя выделение $6 млрд на инициативу по сдерживанию России в Европе. В пояснительных материалах также сказано, что США намерены добиться исключения России из нескольких международных организаций в том числе из Группы двадцати (G20). Добавим, что проект предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере.
- Управляющий ресторанами KFC в России — ресторанный холдинг AmRest договорился о продаже бизнеса в стране. Холдинг может получить за продажу как минимум 100 млн евро. Известно, что покупатель — ООО «Альмира», другие подробности о юрлице не уточняются.
Ключевые события 287-го дня специальной военной операции на Украине:
- Из 300 тысяч мобилизованных россиян 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, сообщил президент России Владимир Путин. Из этих 150 тысяч только половина находится в боевых подразделениях, остальные находятся на втором и третьем рубежах, выполняя функции территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч мобилизованных находятся на полигонах и учебных центрах Минобороны России, где проходят дополнительную подготовку.
- В НАТО опасаются обострения конфликта на Украине весной 2023 года, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также в очередной раз подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину. Генсек считает, что победа России может сделать альянс «более уязвимым».
- Москва выражает свое согласие с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также готова обсуждать детали. По словам представителя РФ Натальи Кармазинской на заседании Генассамблеи ООН, на данный момент основную угрозу безопасности электростанции представляют непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины, дипломат напомнила, что Киев открывал огонь по ЗАЭС 19 и 20 ноября.
- Путин поручит Генпрокуратуре рассмотреть вопрос о создании государственной комиссии по расследованию преступлений на Украине. Он собирается обсудить этот вопрос с Минюстом и Генпрокуратурой, чтобы проработать вопрос о привлечении причастных к тем или иным преступлениям к ответственности.
- В Минобороны России сообщили, что в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» в городе Кривой Рог, уничтожено более 70-ти ракет реактивной системы залпового огня «HIMARS», две пусковые установки РСЗО «MLRS». Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения.
- В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Амбарное Харьковской области.
- Перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе Луганской Народной Республики и Волноваха Донецкой Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаБизнесАвтоТехнологииЭкономикаФинансыПромышленностьНефтьЭнергетикаСпортФутбол
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