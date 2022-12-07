Рустам Минниханов: «Наша задача — обеспечить технологический суверенитет страны»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня, 7 декабря, на площадке выставочного центра «Казань Экспо» состоялось открытие Татарстанского машиностроительного форума. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает пресс-служба президента.

— В Татарстане отрасль представлена производством легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, авиа- и вертолетостроением, судостроением. Объем отгрузки машиностроительными предприятиями достиг 800 млрд рублей — это пятая часть от общего объема отгруженных товаров, работ и услуг по республике, — заявил Минниханов.

Он отметил, что сейчас республика стремится сократить доли сырьевых отраслей промышленности за счет развития высокотехнологичных производств, а также модернизация экономики за счет инноваций и инвестиций.

— Перед нами стоит задача — обеспечить технологический суверенитет страны. Крайне важно сделать акцент на локализации производимого продукта, поиске новых поставщиков среди отечественных производителей. Уверен, форум будет способствовать расширению кооперации и торговли, обмену идеями по внедрению инновационных технологий, заключению новых контрактов, — добавил глава республики.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во время форума его участники обсудят вопросы решения задач по развитию научно-технического потенциала, импортозамещения, а также вопросы разработки собственных технологий и инфраструктуры в области машиностроения.

— Потенциал Донбасса будет полезен для развития нашей Родины. Бытует мнение, что Донбасс — это про уголь и металлургию. Однако машиностроительное направление для нас всегда было одним из приоритетных. Более 70 предприятий, которые удалось сохранить в нынешних условиях, конечно же, внесут свой вклад в развитие машиностроительной отрасли всей России, — сказал Пушилин, поблагодарив республику за постоянную поддержку ДНР.

В выставке принимают участие 74 компании, в том числе 27 производителей из Татарстана и 10 — из Республики Беларусь.

Накануне глава республики встретился представителями предпринимательского сообщества. Минниханов отметил, что всегда будет поддерживать бизнесменов.

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Айрат Назипов