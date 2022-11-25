В Татарстане на время запретили использование беспилотных воздушных судов

На территории Татарстана запретили использовать беспилотные воздушные суда, такой указ подписал президент республики Рустам Минниханов.



Исключение — беспилотные воздушные суда, используемые в установленном законодательством порядке органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления в рамках возложенных на них функций.

Мера вводится в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры Татарстана, указано в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть 25 ноября. Мера установлена на срок до снятия режима базовой готовности.

Беспилотными воздушными судами признаются все воздушные суда, управляемые, контролируемые пилотом, находящимся вне борта такого летательного аппарата.

Напомним, в Татарстане введен базовый режим готовности после указа президента России Владимира Путина. Этому предшествовало то, что с 20 октября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях введен режим военного положения.



В республике создали оперштаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября. Оперштабу, с учетом текущей ситуации и возникающих рисков, необходимо будет обеспечивать подготовку предложений:



по проведению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по реализации мер по удовлетворению потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения;

по реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных гособъектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и др.

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Маргарита Головатенко