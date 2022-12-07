Денис Пушилин: Татарстан и ДНР могут развивать кооперационные связи в сфере автомобилестроения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан и Донецкая Народная Республика могут развивать кооперационные связи в сфере автомобилестроения и авиастроения, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на пленарном заседании Татарстанского машиностроительного форума в Казани.

— Машиностроительный комплекс готов встраиваться в цепочку предприятий РТ в автомобилестроении и авиапроме, — сообщил он.

По его словам, машиностроительный комплекс ДНР включает 72 предприятия, которые специализируются на выпуске горнодобывающей техники. «В настоящее время машиностроение республики нацелено на восстановление, а восстанавливать есть что», — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Денис Пушилин добавил, что интеграция ДНР в экономическую систему России открывает большие возможности для реализации промышленного потенциала. В настоящее время с предприятиями Донецкой Народной Республики формируется два промышленных кластера в России. Первый — с предприятиями Кузбасса по совместному выпуску горнопроходческой техники, второй — с Чебоксарским предприятием «НПО «Электроаппарат».

Он отметил поддержку в восстановлении экономики ДНР со стороны КАМАЗа. Предприятие открывает сервисные центры на Донбассе, отметил Денис Пушилин.

Напомним, Денис Пушилин на Татарстанском машиностроительном форуме заявил, что потенциал Донбасса будет полезен для развития всей России. По его словам, в ДНР развивают не только угольную и металлургическую промышленность, но и делают акцент на машиностроительной отрасли.

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Луиза Игнатьева