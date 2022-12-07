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Владимир Путин: Россия продолжит борьбу за свои национальные интересы

17:23, 07.12.2022
Владимир Путин: Россия продолжит борьбу за свои национальные интересы
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время совещания СПЧ заявил, что страна продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы.

Глава государства подчеркнул, что сначала борьба будет вестись мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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