Рустам Минниханов и глава Минстроя России обсудили проекты строительства в Татарстане

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



На встрече Рустам Минниханов и Ирек Файзуллин обсудили реализацию как федеральных, так и республиканских проектов в области строительства в Татарстане.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня Рустам Минниханов впервые встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Они обсудили направления, которые могли бы быть интересны двум регионам в плане сотрудничества.



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Маргарита Головатенко