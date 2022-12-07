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Рустам Минниханов и глава Минстроя России обсудили проекты строительства в Татарстане

16:20, 07.12.2022
Рустам Минниханов и глава Минстроя России обсудили проекты строительства в Татарстане
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече Рустам Минниханов и Ирек Файзуллин обсудили реализацию как федеральных, так и республиканских проектов в области строительства в Татарстане.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня Рустам Минниханов впервые встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Они обсудили направления, которые могли бы быть интересны двум регионам в плане сотрудничества.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан Файзуллин Ирек Энварович

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