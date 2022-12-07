Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2021 года Россия замкнула антитоп-5 по скорости распространения ВИЧ-инфекции — на нее пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. Таковы подсчеты Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

На первом месте по скорости распространения ВИЧ-инфекции находится Южная Африка — на нее в 2021 году пришлось 14% от всех новых случаев. На втором месте Мозамбик (6,5%), на третьем — Нигерия (4,9%), а на четвертом — Индия (4,2%).

Член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов обратил внимание, что данные по количеству ВИЧ-инфицированных россиян оценочные. Он напомнил, что Россия не предоставляет в Организацию объединенных наций информацию официально с 2018 года, пишет «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции. За десять месяцев распространенность в республике составила 367 на 100 тысяч населения, что в два раза ниже среднероссийского показателя. На 1 ноября 2022 года на диспансерном учете стоят 14 922 человека, живущих с ВИЧ. Из них 145 — дети.



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Татьяна Демина