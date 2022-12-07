В СПЧ заявили о нехватке специалистов по полевой медицине и перевязочных материалов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Член СПЧ Ян Власов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что не хватает специалистов по полевой медицине, не хватает перевязочных материалов:

— Большое количество перевязочных материалов с истекающим сроком годности находится на складах фармацевтических компаний...

Путин указал — Минобороны считает, что в целом эта работа поставлена на должном уровне. Однако сообщил, что обратит внимание коллег из Минобороны и будет добиваться того, чтобы эта работа была исполнена.

Вопрос поставки перевязочных материалов будет проработан с министром обороны и министром здравоохранения.

Также глава государства подчеркнул, что система медицинского образования находится на высоком уровне. Он попросил Власова представить свои предложения, на основе которых проработает поручение Минздраву:

— Если вы, Ян Владимирович, видите, что здесь что-то организовано не должным образом, и если у вас есть какие-то конкретные предложения по тому, как это исправить, я буду благодарен, если вы подготовите свои предложения в какой-то неформальной записке.

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Маргарита Головатенко