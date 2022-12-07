Опять киберсквоттеры? Никнейм @kamaz в Telegram продан на аукционе за $92 тысячи

Почти миллион долларов за короткое имя

Ники sber, kamaz и qiwi в мессенджере Telegram были проданы на аукционе на недавно запущенной платформе Fragment за 578 тыс. 882 Ton ($1,069 млн по курсу на момент публикации), убедился наш корреспондент. Об этом сообщает ТАСС.



Ник sber был продан за 471 тыс. Ton ($870,9 тыс.), kamaz — за 50 тыс. Ton ($92 тыс.), qiwi — за 57,8 тыс. Ton ($107 тыс.), следует из данных платформы Fragment.

Напомним, 27 октября основатель мессенджера Павел Дуров объявил о запуске аукциона никнеймов в Telegram. На нем можно купить имена, ранее недоступные для регистрации в мессенджере. Например, никнеймы из четырех букв. Среди самых дорогих проданных имен: @auto (900 000 Ton, или $1,42 млн), @bank (850 000 Ton — $1,34 млн), @avia (800 000 Ton — $1,26 млн) и @chat (700 000 Ton — $1,1 млн). Многие дорогие никнеймы покупают одни и те же люди — например, имена @bank, @game и @auto привязаны к одному кошельку Ton, на счету которого почти 30 млн Ton ($39,3 миллиона).



Аккаунт ПАО «КАМАЗ» в Telegram

Право на имя

В настоящее время официальный телеграм-канал ПАО «КАМАЗ» в мессенджере представляет собой ленту новостей компании. В канале, который имеет никнейм @kamaz_oficial (именно через одну f), 2,5 тысячи подписчиков. Один пост набирает в среднем 600—700 просмотров.

При этом в пресс-службе КАМАЗа агентству ТАСС сообщили, что компания не выкупала ник с подобным названием. ТАСС также направил запросы в пресс-службы Qiwi и Сбера. Покупать никнеймы на аукционной площадке могут киберсквоттеры (перекупщики цифровых имен), основным бизнесом которых ранее была покупка доменных имен. И КАМАЗ уже оказывался в связанной с ними неприятной истории.

Известный домен kamaz.ru перешел под контроль челнинского автогиганта только в феврале 2008 года. Ранее он 10 лет принадлежал жителю Волгограда Николаю Попкову. Споры вокруг домена начались приблизительно в 1999 году, когда в Сети появилась первая версия сайта предприятия, которое было вынуждено пользоваться именем kamaz.net.

Желая получить информацию о компании, пользователи интернета набирали kamaz.ru, но тут их ждало разочарование: открывался сайт с набором ссылок на автомобильные предприятия и форумы. Судебное разбирательство вокруг прав на домен kamaz.ru стало одним из первых в Рунете и потому «хрестоматийным». В конце 90-х годов автопроизводителю так и не удалось добиться перевода домена. Каким образом ОАО «КАМАЗ» получило права на домен спустя 10 лет после начала спора, не сообщалось.

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Антон Гаврилов