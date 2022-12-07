В Татарстане с 19 декабря по 8 января вводится особый противопожарный режим

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане с 19 декабря текущего года и по 8 января 2023-го в целях обеспечения безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий будет действовать особый противопожарный режим. Он представляет собой дополнительный комплекс мер, который затронет деятельность ряда министерств и организаций, а также уточнит места для свободного использования пиротехники.

Где можно жечь бенгальские огни?

В период действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1—3 классов опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:

500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);

30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;

30 метров от многоквартирных жилых домов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерства подготовят персонал и создадут памятки

Кабмин Татарстана поручил Минмолодежи, Минобру, Минкульту, Минтруду, Минспорту, а также Минздраву Татарстана осуществить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения мероприятий в подведомственных организациях. В их перечень входит:

уведомить ГУ МЧС России по республике о местах их проведения;

организовать обучение должностных лиц;

увеличить количество дежурного персонала в период праздников;

не допускать хранения и применения пиротехники в закрытых помещениях.

Кроме того, Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям до 15 декабря нужно разработать памятку по соблюдению мер пожарной безопасности и организовать информирование населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудники МЧС будут лично следить за безопасностью



Стоит отметить, что ГУ МЧС России по Татарстану будет предложено взять на учет места проведения детских мероприятий и организовать на них комплекс надзорных и профилактических мер. Также им нужно будет организовать с сотрудниками национальной гвардии совместные выездные обследования территорий по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не предназначенных для этого местах торговли.

Также главам районов и городских округов поручено создать комиссии по мониторингу условий хранения и реализации пиротехники, а также использовать в качестве украшения уличных елок лишь сертифицированные электрические гирлянды. До 19 декабря они же определят в каждом населенном пункте места применения пиротехники.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается юридических и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих автозаправки, то им поручено исключить использование электрических гирлянд и другой иллюминации, не имеющей требуемого уровня взрывозащиты. Руководителям организаций розничной и оптовой торговли нужно принять меры по недопущению продажи изделий, не имеющих соответствующих сертификатов, а также новогодних украшений и искусственных елок.

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Максим Кокунин