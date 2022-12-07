Генпрокуратуре поручат рассмотреть вопрос о создании комиссии по расследованию преступлений на Украине

Путин поручит Генпрокуратуре рассмотреть вопрос о создании государственной комиссии по расследованию преступлений на Украине.

Он собирается обсудить этот вопрос с Минюстом и Генпрокуратурой, чтобы проработать вопрос о привлечении причастных к тем или иным преступлениям к ответственности.

На эту идею его натолкнул член Совета по правам человека Евгений Мысловский. Он вспомнил о том, что в СССР была создана комиссия по расследованию преступлений Третьего рейха, и предложил ввести аналогичный институт сейчас.

Путин во время совещания СПЧ заявил, что страна продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Глава государства подчеркнул, что сначала борьба будет вестись мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися.

По словам главы государства, из 300 тысяч мобилизованных россиян 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО. Из этих 150 тысяч только половина находится в боевых подразделениях. Остальные находятся на втором и третьем рубежах, выполняя функции территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку.



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