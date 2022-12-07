В Татарстане сформировали оргкомитет по подготовке фестиваля «Театральное Приволжье»
В Татарстане сформировали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению регионального этапа IV фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Управлению культуры и развития языков народов Татарстана аппарата Кабмина поручено по мере необходимости проводить заседания оргкомитета. Его председателем назначена вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
Заместителями председателя оргкомитета стали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, министр по делам молодежи Тимур Сулейманов, а также министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
Минобрнауки, Минкультуры и Минмолодежи Татарстана поручено в декабре 2022 года организовать проведение республиканского этапа фестиваля, подвести его итоги и определить победителей.
Фестиваль «Театральное Приволжье» — это общественный проект Приволжского федерального округа. Он призван вовлечь молодежь в театральную среду и расширить ее культурный кругозор, сформировать культурные и нравственные ценности, а также создать условия для развития молодежного и детского театрального искусства.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым