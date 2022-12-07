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В Татарстане сформировали оргкомитет по подготовке фестиваля «Театральное Приволжье»

12:29, 07.12.2022
В Татарстане сформировали оргкомитет по подготовке фестиваля «Театральное Приволжье»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сформировали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению регионального этапа IV фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Управлению культуры и развития языков народов Татарстана аппарата Кабмина поручено по мере необходимости проводить заседания оргкомитета. Его председателем назначена вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Заместителями председателя оргкомитета стали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, министр по делам молодежи Тимур Сулейманов, а также министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Минобрнауки, Минкультуры и Минмолодежи Татарстана поручено в декабре 2022 года организовать проведение республиканского этапа фестиваля, подвести его итоги и определить победителей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фестиваль «Театральное Приволжье» — это общественный проект Приволжского федерального округа. Он призван вовлечь молодежь в театральную среду и расширить ее культурный кругозор, сформировать культурные и нравственные ценности, а также создать условия для развития молодежного и детского театрального искусства.

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Диана Фатыхова
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