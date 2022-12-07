В Татарстане утвердили Инвестиционный меморандум на 2023–2025 годы
Кабинет министров Татарстана утвердил Инвестиционный меморандум республики на 2023—2025 годы. Он устанавливает основные приоритеты развития инвестиционной деятельности региона.
Инвестиционный меморандум установлен для повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности. Он направлен на достижение стратегической цели социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.
Меморандум рекомендован в качестве основы при разработке и утверждении планов инвестиционной деятельности субъектами республики.
В феврале Кабмин Татарстана утвердил перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2022 год. Все утвержденные проекты соответствовали приоритетным направлениям инвестиционной политики республики, которые были определены Инвестиционным меморандумом Татарстана на 2020—2022 годы.
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