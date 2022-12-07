Талибы* казнили первого человека после прихода к власти в Афганистане

Признанный террористическим и запрещенный в России «Талибан»* провел первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителей движения.

В среду, 7 декабря, в провинции Фарах казнили мужчину, которого обвиняли в убийстве. На казнь прибыли высокопоставленные члены «Талибана»*, в том числе судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД.

Достоверной информации о способах казни мужчины нет. Издание Associated Press пишет, что казнь мужчины состоялась на глазах сотни зрителей. Его звали Таджмир. Жителя Афганистана признали виновным не только в убийстве 5-летней давности, но и в краже у своей жертвы мотоцикла и телефона.



В августе 2021 года Кабул захватило движение «Талибан»*, которое заявило об окончании войны с правительственными войсками. Американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию США в Афганистане.



*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



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Айрат Назипов