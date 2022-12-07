Подрядчиков исполкома Челнов оштрафовали за ограничение конкуренции на рынке ритуальных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Управление ФАС по Татарстану признало челнинскую Дирекцию городского хозяйства и МУП «Горкоммунхоз» виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 14.32 КоАП РФ. Они достигли антиконкурентного соглашения, реализация которого привела к ограничению конкуренции на рынке ритуальных услуг. Их оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Напомним, громкий скандал разразился в Челнах вокруг организации и стоимости ритуальных услуг. Конфликт между несколькими ритуальными конторами, тянущийся уже несколько лет, приобрел республиканское значение в этом году.

Тем временем еще в феврале 2021 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану поступило обращение на действия исполкома Набережных Челнов, директора кладбища и ООО «Мемориал-НЧ» при организации ритуальных услуг на территории города. По итогам рассмотрения обращения, а также изучения представленных документов Татарстанским УФАС в действиях МУП «Горкоммунхоз», ООО «Мемориал-НЧ» — с 7 июня 2021 года ООО «Похоронный Дом НЧ» и ООО «Ритуал-НЧ» обнаружены признаки нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре этого года в постановлении исполкома об организации похоронного дела специалисты УФАС по Татарстану также нашли признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Издав документ, местные власти предоставили специализированной муниципальной службе необоснованное преимущество на рынке по благоустройству и содержанию кладбищ.



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