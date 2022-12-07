Путин: «Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой»

Фото: кадр прямого эфира/youtube.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие в качестве средства защиты.

— Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, по всему миру. Это сдерживающий фактор, — сказал он и отметил, что ядерные силы в стране в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира.

Член СПЧ Светлана Маковецкая призвала Владимира Путина выступить с заявлением, что страна первой не применит ядерное оружие.

— Такая угроза нарастает. Но если Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой, то и второй тоже не применит, — ответил глава государства.

По его словам, вся система ядерного оружия настроена на ответно-встречный удар — Россия будет защищать своих союзников всеми имеющимися средствами, если будет необходимость.



Путин поручит Генпрокуратуре рассмотреть вопрос о создании государственной комиссии по расследованию преступлений на Украине. Он собирается обсудить этот вопрос с Минюстом и Генпрокуратурой, чтобы проработать вопрос о привлечении причастных к тем или иным преступлениям к ответственности.

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