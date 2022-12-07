Осужденный за расстрел сослуживцев Рамиль Шамсутдинов хочет принять участие в СВО

Фото: скриншот/YouTube

Рамиль Шамсутдинов, который отбывает 24,5 года за убийство восьмерых сослуживцев в Забайкалье, желает принять участие в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

— Рамиль Шамсутдинов действительно желает участвовать в специальной военной операции. Он с детства хотел стать военным и после срочной службы планировал остаться служить в армии по контракту, — сказано в публикации.

Нагиев также отметил, что отец Шамсутдинова — Салим — одобряет решение сына.

Фото: @advokat_nagiev

— Рамиль отбывает наказание по месту жительства, в ИК-2 Тюмени, работает, отношения с заключенными хорошие, конфликтов нет. Близкие посещают Рамиля, — говорится в сообщении.

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» Нагиев сказал, что не может оценить шансы на отправление Шамсутдинова в зону СВО.

— Он действительно желает участвовать в специальной военной операции. Отец одобряет этот выбор. В принципе всё, пока мы более ничего сказать не можем, а там уже детали, как там происходит отбор, как там идет согласование, этого мы сказать не можем, — сказал Нагиев.

Напомним, что осенью 2019 года Шамсутдинов, находясь в карауле, расстрелял офицеров и рядовых. Погибли восемь человек. После задержания солдат рассказывал, что сослуживцы издевались над ним. Присяжные признали его виновным в преступлении, но заслуживающим снисхождения. В январе 2021 года второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима.

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Антон Гаврилов