Денис Пушилин прибыл в Казань

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл в Казань. Он участвует в Татарстанском машиностроительном форуме, который открылся в МВЦ «Казань Экспо».

Денис Пушилин заявил, что потенциал Донбасса будет полезен для развития всей страны. По его словам, в ДНР развивают не только угольную и металлургическую промышленность, но и делают акцент на машиностроительной отрасли.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На форуме врио главы ДНР посетит круглые столы и семинары, посвященные передовым технологиям, вопросам о решениях в машиностроении и развитии промышленных кластеров. В рамках мероприятия обсудят федеральные и региональные меры поддержки.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В выставке принимают участие 74 компании, в том числе 27 производителей из Татарстана и 10 — из Беларуссии.

Напомним, форум открыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поприветствовал участников, а затем осмотрел образцы современной техники, приборы, а также инструменты для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности.

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Айрат Назипов