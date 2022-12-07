AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро

Управляющий ресторанами KFC в России Ресторанный холдинг AmRest, договорился о продаже бизнеса в стране, сообщает «Интерфакс».



Холдинг может получить за продажу как минимум 100 млн евро. Известно, что покупатель — ООО «Альмира», другие подробности о юрлице не уточняются.

Сделка должна получит разрешение ФАС, других регулирующих органов в РФ, а еще согласие владеющего брендом KFC американского холдинга Yum! Brands.

В октябре Yum! Brands сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис». В середине ноября ФАС России получила от ООО «Смарт Сервис Лтд» ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. В конце ноября ижевский франчайзи KFC — ООО «Смарт Сервис Лтд» — получил разрешение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants.

Российская «дочка» Yum! Restaurants — ООО «Ям ресторантс Раша» сменила название на «Юнирест» перед продажей.



После закрытия сделки американский холдинг Yum! Brands прекратит корпоративное присутствие в России. Сделку по приобретению российских активов KFC планируется закрыть до конца 2022 года, после чего начнется процесс ребрендинга — около тысячи заведений KFC переименуют в Rostic's, бренд зарегистрирован 1 сентября этого года.

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Маргарита Головатенко